FORMELLO - Lazio, Sarri con due dubbi: Romagnoli in bilico, mentre Patric...
FORMELLO - Sarri alle prese con l’infermeria, di nuovo, come sempre. Cataldi out, ultimo regista di ruolo caduto dopo Rovella. Basic non ha recuperato, rinvia continuamente il rientro. Le alternative testate a Formello sono due: Patric davanti alla difesa come contro il Sassuolo (con Dele-Bashiru e Taylor ai suoi lati) oppure l’utilizzo dell’olandese in mezzo con chance per Belahyane come mezzala sinistra.
Non proprio la situazione migliore per avvicinarsi alla sfida con il Milan. L’altro grande dubbio è l’utilizzo di Romagnoli, uscito all’intervallo lunedì scorso per un fastidio al polpaccio. Aveva già rimediato una botta (con conseguente ematoma) contro l’Atalanta in Coppa Italia. Si calcolano ancora i rischi del suo impiego.
Provstgaard si tiene in preallarme per fare coppia con Gila al centro della difesa. Terzini Marusic e Tavares, potrebbe essere convocato per la prima volta Ferrari, classe 2006 della Primavera. Davanti non ci sono ballottaggi, verrà riproposto il tridente titolare con Isaksen, Maldini e Zaccagni.
Probabile formazione (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Ferrari, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.