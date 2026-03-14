Lazio - Milan, torna l'Olimpico delle grandi occasioni: il dato sui presenti
Maurizio Sarri e i suoi sono pronti a tornare in un Olimpico infuocato. La Lazio si appresta ad affrontare il Milan di Allegri in un match dal grande significato per entrambe le compagini.
I rossoneri vogliono cogliere al balzo la chance concessa dai cugini nerazzurri, i quali hanno lasciato per strada due punti pareggiando 1-1 contro l'Atalanta; i biancocelesti, dal canto loro, vogliono concludere al meglio il campionato e regalare ai tifosi un ritorno con i botti.
Lo Stadio Olimpico tornerà ad essere quello delle grandi occasioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento sono previsti 49.300 spettatori per Lazio - Milan.
Un'atmosfera pesante per il Diavolo, che avrà comunque numerosi supporters al seguito, ma anche un clima di grande incoraggiamento per i padroni di casa, reduci da numerose partite con gli spalti deserti.
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