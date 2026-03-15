Lazio, Mimun: "Orgoglio e grinta non mancano. Ma sulla Coppa Italia..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Clemente Mimun, nel giorno di Lazio-Milan, ha espresso le proprie sensazioni sulla partita, e non solo, sulle colonne de Il Messaggero. Il giornalista, prima di tutto, non ha nascosto l'emozione per il ritorno all'Olimpico di decine di migliaia di tifosi dopo tante gare in un clima spettrale e senza il calore dei sostenitori biancocelesti.

Poi, ha utilizzato belle parole nei confronti della squadra e della volontà di non mollare: "Sarà per l'orgoglio dei giocatori, sarà per l'impegno del mister, ma oltre a fare belle giocate, dimostra di far bene fino alla fine quasi sempre. C'è impegno, professionalità e orgoglio".

Poi, esprimendosi su quello che è l'obiettivo stagionale della Lazio - la vittoria contro l'Atalanta e la Coppa Italia - il direttore del TG5 ha ammesso di non essere particolarmente ottimista. "Mi piacerebbe che giocassimo almeno un buon derby e sapere che si farà di tutto per allestire un team in grado di fare un salto di qualità la prossima stagione". Insomma, Mimun si accontenterebbe di una Lazio non perdente in partenza e che dal mercato pescasse giocatori in grado di rimettere in sesto un organico che, ad oggi, non può andare lontano.