Lazio, Provstgaard a Dazn: "Gara importantissima. I tifosi ci daranno la carica"
15.03.2026 19:48 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Poco prima del fischio d'inizio del match tra Lazio e Milan il difensore Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Partita importantissima per noi perché ci sono i nostri tifosi, loro ci danno tanta carica per fare una bella gara".
"Io gioco quando il mister mi vuole in campo, felice di cogliere questa opportunità in una gara importantissima”.
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