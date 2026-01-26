Marsiglia, il pres. Longoria: "Ho chiesto a mia madre per comprare Greenwood"

In un'intervista rilasciata al The Telegraph, il presidente del Marsiglia Longoria ha parlato dell'acquisto di Mason Greenwood nell'estate 2024. L'attaccante era stato trattato anche dalla Lazio. Di seguito le sue parole.

"Greenwood era una grande opportunità di mercato. Ho chiesto a mia madre se era giusto comprarlo, il suo parere era importante perché volevo sentire qualcuno che non era nel mondo dello sport. Abbiamo analizzato con molta attenzione il passato del giocatore e cosa fosse successo realmente. Dopo aver ottenuto tutte le informazioni, ho chiamato mia madre e ho chiesto: 'Conoscendo tutta la situazione, cosa ne pensi? Cosa faresti al mio posto?'".

"E lei mi ha detto: 'Fallo'. Per me era fondamentale che lei mi desse il via libera guardandomi come uomo, non come presidente. So che ci sono c'era il rischio di critiche e di danni d'immagine, ma se pensi di prendere la decisione giusta dal punto di vista umano... Greenwood è un bravo ragazzo, davvero".