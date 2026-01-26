Lazio, Mattei: "Sarri sta provocando Lotito, vorrebbe essere esonerato"

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha parlato dell'attualità in casa Lazio. Il giornalista ha detto la sua su tutti gli avvenimenti degli scorsi giorni, commentando in particolare la questione Romagnoli e la tensione venutasi a creare tra Sarri e Lotito. Queste le sue parole:

“In attesa di parlare di Romagnoli e di Maldini, quella di Lecce è stata quasi una gara di Serie B. Favole, contraddizioni, bugie, interviste discutibili, comunicati, tifosi presi di mira, classifica anonima: campionato terminato a gennaio, eccezion fatta per la Coppa Italia. Questa è la Lazio del 2026".

"La Lazio ha capito che era con le spalle al muro: adesso per trattenere Romagnoli devi prolungare il suo contratto e pagare gli arretrati, ma la società vuole far trapelare che sia lui a volersene andare a tutti i costi. Il presidente Lotito, mi dispiace dirlo, ma è fuori controllo nelle dichiarazioni: i comunicati sono delle farse. Sarri sta provocando in tutti i modi la reazione di Lotito perché vorrebbe essere esonerato ma Lotito accetta tutto per non mettere i soldi”.