Calciomercato Lazio | La Fiorentina insiste per Diogo Leite: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - In attesa che il caso Romagnoli giunga a una conclusione, sono diversi i nomi per la difesa che continuano a circolare in orbita Lazio. Tra i profili valutati dal club negli scorsi giorni c'è anche quello di Diogo Leite, centrale classe '99 di proprietà dell'Union Berlino, che andrà in scadenza a giugno.
Sulle tracce del portoghese, tuttavia, c'è anche la Fiorentina che, dopo la partenza di Pablo Mari e il possibile addio di Ranieri, è intenzionata a garantire almeno un nuovo centrale difensivo a mister Vanoli.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Diogo Leite sarebbe in cima dei desideri del diesse viola Fabio Paratici. L'operazione potrebbe chiudersi su costi motlo ridotti, circa 2-3 milioni di euro, ma prima andrà trovato l'accordo con il difensore, in questo momento più intenzionato ad andare via a zero in estate.