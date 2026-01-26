Lazio, l'attacco spara a salve: i numeri horror in questa stagione

RASSEGNA STAMPA - Dietro le enormi difficoltà della Lazio in questa stagione c'è un attacco che non sa più fare gol. Con Noslin, Ratkov e Dia il risultato non cambia, il reparto offensivo biancoceleste è sterile e ruotando i vari interpreti non si riesce comunque a trovare una soluzione alle penuria di reti che sta condizionando questa annata.

11 partite senza gol su 22 e appena 21 marcature realizzate. Sono questi i numeri horror della squadra di Sarri, che spiegano perfettamente il nono posto in classifica. Come sottolinea il Corriere dello Sport, inoltre, nessuno ha fatto meno gol della Lazio in trasferta in questa stagione: appena 6, proprio come il Lecce di Di Francesco. Il problema, però, non riguarda solamente i singoli, ma un'intera squadra che, nel complesso, non riesce a trovare soluzioni per far male agli avversari.

I biancocelesti faticano a produrre gioco offensivo con le ali e quando il pallone arriva in avanti i pericoli faticano ad arrivare. Dia, Noslin e Ratkov hanno tutti caratteristiche diverse, ma alla fine sono sempre isolati e accomunati dall'impossibilità di incidere per l'assenza di rifornimenti adeguati. Sarri è alal ricerca di soluzioni, ma, pur provando a ruotare le diverse pedine a sua disposizione, la crisi non sembra avere fine.