Lazio, Motta è arrivato a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche - FT&VD
26.01.2026 07:44 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Ecco il nuovo secondo portiere della Lazio. È il giorno di Edoardo Motta, acquistato dalla Reggiana per un milione di euro. Il classe 2005 è arrivato a Villa Mafalda per le visite mediche di rito, dopo di che andrà a Formello per firmare il suo contratto con il club biancoceleste. Di seguito le immagini de Lalaziosiamonoi.it.