Calciomercato Lazio | AS: "Gila al Milan in estate: si lavora all'accordo"
CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila può lasciare la Lazio. Vi abbiamo raccontato dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra Lotito e Furlani per il possibile passaggio al Milan del difensore. Si sta lavorando sull'accordo, c'è ancora distanza tra richiesta e offerta. Lo spagnolo sicuramente non rinnoverà il suo contratto, in scadenza nel 2027.
Dalla Spagna, AS ha rilanciato l'opzione rossonera per Gila. Secondo quanto riportato dal portale, Lazio e Milan starebbero trattando per trovare l'intesa sul trasferimento in estate sulla base di 20 milioni di euro. In questo caso, la società biancoceleste dovrà dare il 50% (10 milioni) della cifra al Real Madrid, che aveva inserito la percentuale al momento della cessione del difensore ormai quasi quattro anni fa.