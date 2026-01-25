Lazio, Il Corriere dello Sport difende il mister: "Povero Sarri" - FOTO
25.01.2026 08:00 di Simone Locusta
Parole di rassegnazione quelle pronunciate nel post partita di Lecce - Lazio da Maurizio Sarri. Parole spente, senza entusiasmo, di chi ha metabolizzato da tempo che la situazione difficilmente cambierà.
E allora il mister prova a tenere a galla la Lazio con ogni mezzo che ha a disposizione, soprattutto abbracciando i tifosi biancocelesti in ogni dichiarazione, colpevoli di amare incondizionatamente.
La Lazio ha deluso, ma ha qualche alibi. I pochi tiri in porta sono solo lo specchio di ciò che accade fuori dal campo. Anche il Corriere dello Sport sta dalla parte dell'allenatore e in prima pagina pubblica un gigantesco "Povero Sarri" in sua difesa. Di seguito la prima pagina del quotidiano.