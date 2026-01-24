Lecce, Di Francesco in conferenza: "Vi dico cosa ci è mancato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, al termine di Lecce-Lazio, ha risposto alle domande dei cronisti presenti al Via del Mare nel corso della consueta conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso:

C'è un problema in fase offensiva?

"Direi più di gol. La squadra ha espresso un buon calcio, siamo mancati nella qualità negli ultimi metri, in zona gol. Quello è il tallone d'Achille di questo momento. Oggi voglio esaltare la prestazione e l'atteggiamento della squadra, la capacità di rendere la vita difficile all'avversario, senza concedere nulla. Un pizzico di fortuna in più non sarebbe guastato".

C'è qualche giocatore da cui si aspettava di più?

"Non mi piace sottolineare quello che non mi è piaciuto oggi, i ragazzi meritano gli applausi ricevuti a fine gara, con i nostri pregi e difetti stiamo dando il massimo. Venivamo da quattro sconfitte che bruciavano, ma ripartiamo dalla prestazione guardando avanti con ottimismo".

Le prossime tre partite saranno determinanti?

"Sono importantissime, dobbiamo affrontarle tutte allo stesso modo. Dobbiamo giocarcele per portare a casa risultati importanti. Dobbiamo alzare la qualità di quello che stiamo facendo".

Come mai solo tre cambi?

"Vedevo una squadra equilibrata, se non riesci a vincere non devi perdere. Con i cambi la squadra ha occupato bene il campo. Gandelman non lo volevo togliere, occupa l'area meglio di tutti gli altri a centrocampo. Volevo toccare il meno possibile, vedevo una squadra con equilibrio".

Sui centrali di difesa?

"Impostavamo più a tre che a quattro, Siebert nel suo campionato giocava soprattutto a sinistra. Lui e Tiago Gabriel sono bravi a difendere".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Credo che il mercato sia finito qua, abbiamo 33 o 34 giocatori in rosa, sono tanti, ho solo il desiderio di continuare a lavorare con questi ragazzi, migliorando gli aspetti su cui c'è da fare".

C'è stato uno step di crescita?

"Sì, ma non esistono squadre che dominano per tutta la partita. Quando ci sono valori differenti, se la tua squadra ha avuto un certo dominio è un buon risultato. Dovevamo essere più efficaci negli ultimi metri".

Un giudizio su Pierotti?

"Nelle prestazioni è cresciuto tantissimo, i giocatori di alto livello devono fare entrambe le fasi. Lui è un'ala diversa dalle altre, un giocatore più di struttura e meno di tecnica. Molto bravo quando conquista palla e riparte, deve sfruttare meglio le sue potenzialità. Prima o poi arriveranno anche i suoi gol".