PRIMAVERA | Lazio - Napoli a Pasquetta: fissata la gara della 32ª giornata
11.03.2026 14:00 di Christian Gugliotta
Nella sfida di campionato contro il Bologna, la Lazio Primavera ha rialzato la testa, tornando al successo dopo i tre ko consecutivi che, di fatto, hanno posto fine alla possibilità di ambire a un posto nei play-off.
I prossimi due turni, vedranno la squadra di Punzi impegnata al Fersini contro la Juventus e in trasferta contro l'Inter, ma, nel frattempo, sono stati resi noti date e orari anche della 32ª giornata. Lunedì 6 aprile, a Pasquetta, i biancocelesti ospiteranno il Napoli in casa e il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 16:00.
32ª giornata
Lazio Primavera - Napoli: sabato 6 aprile 2026, ore 16:00
