Calciomercato Lazio | Gila, il Milan prepara l'assalto: Tare ha un piano
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La partita di domenica tra Lazio e Milan sarà anche occasione di discussione sul futuro delle due squadre. Igli Tare, ex direttore sportivo biancoceleste e oggi in rossonero, cercherà con lo sguardo Claudio Lotito per mettergli sul piatto la possibilità di cedergli Mario Gila in estate. Il centrale spagnolo ha tutte le caratteristiche richieste da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha avallato il suo acquisto, lo vede un profilo idoneo per fare il titolare nel Milan e per avere una squadra competitiva in campionato e in Champions League.
IL MILAN CI PROVERA' IN ESTATE - Da parte del Diavolo c'era l'intenzione di provarci già a gennaio, ma data la complessità dell'operazione si è preferito rimandare tutto a giugno. Secondo quando quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe attendere il termine della stagione, per poi approfittare della situazione contrattuale di Margio Gila. L'accordo stipulato dal centrale spagnolo con la Lazio nell'estate del 2022, infatti, vedrà la sua scadenza a giugno 2027. Tra poco più di un anno.
LE CIFRE - Motivo per cui durante la finestra estiva di trasferimenti, la Lazio non potrà far altro che rivedere la valutazione del cartellino di Gila e accontentarsi di cifre decisamente più basse rispetto a quelle che avrebbe chiesto fino a due mesi fa. Dal canto suo, il Milan spera di chiudere per 15 milioni di euro, con il 50% che andrebbe al Real Madrid, in virtà degli accordi trovati dallo stesso Tare con i Blancos quattro anni fa.