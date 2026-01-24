Lazio, Sarri risponde a Lotito: "Non c'è nessun problema con la squadra"
Dopo la gara contro il Lecce, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Oltre a parlare della prestazione della sua squadra, il Comandante si è espresso anche sulle parole di Lotito durante una telefonata con un tifoso.
In quel caso il presidente aveva dichiarato che i giocatori ce l'hanno con l'allenatore. Sarri ha risposto proprio su questo tema. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Le polemiche su Lotito? Sono cose su cui non c’è bisogno di rispondere, dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio a piangere. Non c’è un problema di feeling fra me e la squadra, chiaramente quando giocano 15 giocatori su 25 qualcuno scontento c’è sempre, ma la sensazione non è questa. Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri mi pare brutto, anche perché a me i calciatori che sono andati via hanno detto tutt’altro”.