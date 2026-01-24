Lecce, Di Francesco a Sky: "Siamo stati dominanti, meritavamo il gol"

Dopo il pareggio contro la Lazio, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Se mi trovo qua c'è un motivo, devo cercare di conquistare la salvezza con il Lecce. Oggi ci portiamo dentor una grande prestazione, abbiamo cercato la vittoria a tutti i costi. Era un peccato perderla, dall'altra parte c'era tanta qualità. Il primo tempo siamo stati spessi dominanti, non li abbiamo mai fatti tirare. Ci dispiace non aver segnato, meritavamo qualcosa in più come nelle scorse partite. Potevamo gestire meglio alcune gare".

"Ci sta mancando anche un po' di fortuna, come nella traversa di Ramadani. Ci dobbiamo liberamente mentalmente di questo aspetto perché può essere un peso. Faccio i complimenti ai ragazzi, oggi siamo cresciuti anche a livello tecnico. I giocatori più di talento sono Banda e Sottil, da loro mi aspetto sempre di più. Speriamo che crescano quanto prima. È arrivato Gandelman poi che è molto bravo nell'inserimento".

"Manteniamo l'idea di aggressività. Dobbiamo migliorare nelle scelte. Il Lecce nasce da lontano con la sua mentalità, io cerco di dare continuità alla fase offensiva. Stiamo anche modificando il nostro modo di attaccare, sto cercando le soluzioni che mi portano all'obiettivo finale, ovvero la salvezza. Questa squadra nel DNA ha queste caratteristiche".