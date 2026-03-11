Lazio, Impallomeni: "Lotito - tifosi, frattura insanabile. Non c'è soluzione..."
11.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio soffermandosi sulla contestazione dei tifosi contro il presidente Lotito. Nelle ultime gare in casa l'Olimpico è rimasto vuoto; alla prossima partita di campionato contro il Milan, invece, il pubblico biancoceleste rientrerà allo stadio.
Di seguito le sue parole: "Tra i tifosi e il presidente per me la frattura è insanabile. L'obiettivo è far mollare Lotito. E' una cosa pazzesca quella che sta accadendo, è un fenomeno sociale da seguire con attenzione. E non vedo una soluzione".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.