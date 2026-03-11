Atalanta, Palladino: "Non cambio nulla. Se siamo in Champions e in Coppa Italia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la durissima disfatta contro il Bayern Monaco per 1-6 all'andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di SkySport. Riferendosi alla stagione attuale dei nerazzurri, l'ex Fiorentina ha citato anche la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Intanto facciamo i complimenti al Bayern: squadra fortissima, a tratti sono davvero ingiocabili. Il migliore in campo è stato il pubblico: voglio ringraziarli, ci hanno incitato fino alla fine nonostante questa sconfitta. Esperienza che ci fa crescere, ci ha portato fino a qui. La rigiocherei così: se siamo qua, in semifinale di Coppa Italia e a giocarcela in campionato è per questa mentalità e quindi la rigiocherei così. Non mi piace snaturarmi e neanche alla squadra".

"La squadra ha sempre reagito alle sconfitte e già da sabato reagiremo. Affrontiamo una squadra forte come l'Inter ma ho detto alla squadra che si accetta il risultato e si recuperano energie. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, loro ti palleggiano e hanno questi esterni fortissimi. Squadra destinata ad arrivare fino in fondo, ma detto questo sono contento della squadra che ha sudato la maglia fino alla fine e ringrazio ancora il pubblico".