Lazio | Un punto che non serve a nulla: come cambia la classifica
24.01.2026 22:48 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Un punto che non serve a nulla. La Lazio pareggia contro il Lecce e rimane a quota 29 punti, al nono posto in classifica. In attesa della gara del Bologna (contro il Genoa), i biancocelesti avrebbero potuto superare i rossoblù (ora a 30). Nessun sorpassso, la squadra di Sarri non riesce a siglare alcun gol al Via del Mare, così come gli avversari.
L'Udinese, che lunedì sfiderà il Verona nel monday match del ventiduesimo turno di Serie A, in caso di vittoria potrebbe raggiungere la Lazio a quota 29. Più indietro il Cagliari che, dopo la vittoria di questo pomeriggio contro la Fiorentina, ha raggunto i 25 punti in classifica. Insomma, la situazione in casa Lazio non cambia di certo dopo il punto conquistato questa sera.
