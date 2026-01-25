Lazio | Sarri e il sostituto di Romagnoli: "Impossibile. Servirebbero mesi..."
25.01.2026 00:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Nel corso della conferenza stampa post Lecce-Lazio, terminata 0-0, Maurizio Sarri ha parlato - ovviamente - anche di calciomercato, in particolar modo dell'addio di Romagnoli e di chi verrà acquistato per sostituirlo.
Chiamato dunque a esprimersi sull'argomento, dopo aver detto prima della partita che per lui il difensore classe '95 è assolutamente "irrinunciabile", l'allenatore biancoceleste ha espresso non pochi dubbi sull'eventuale erede: "Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi".
