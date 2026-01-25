Lazio, Sarri: "Siamo in un limbo. Guendouzi non è stato sostituito..."
25.01.2026 00:35 di Andrea Castellano
In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto sul mercato di gennaio e sui prossimi colpi in entrata. Nello specifico si è espresso sulla cessione di Guendouzi, che secondo lui non è stato sostituito, e sull'arrivo di Taylor.
Di seguito le sue parole: “Mi aspetto qualche acquisto, la cessione di Guendouzi non è mai stata coperta. Taylor era un giocatore complementare a Guendouzi, non in sostituzione. Siamo in un limbo”.
