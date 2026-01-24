PAGELLE Lecce-Lazio: garanzia Romagnoli, Dia e Cancellieri bloccati
PROVEDEL 6,5: Nessuna parata complicata, a parte la conclusione potente di Coulibaly in apertura. Su Ramadani trova la traversa amica.
LAZZARI 5,5: Prestazione confusionaria. Perde palloni correndo senza meta, i cross dal fondo (pochi) sono inefficaci.
GILA 6: Tutto sommato limita Stulic. Esce per problemi di stomaco, quelli che vengono ai tifosi della Lazio vedendo la partita.
PROVSTGAARD (19' st) 5,5: Ingresso a freddo, dalla prossima potrebbe diventare un nuovo titolare. Ammonito per un fallo duro su Veiga.
ROMAGNOLI 6,5: L’uomo più chiacchierato, che nemmeno doveva partire per Lecce. E invece come al solito, in silenzio, è uno dei migliori dei biancoceleste. Stasera ci vuole poco, a dir la verità…
MARUSIC 5,5: Gli esterni del Lecce per fortuna non fanno della precisione la propria arma migliore. Non è una gara positiva.
BASIC 5: Prima mezzala destra, poi davanti alla difesa. Non ci si accorge nemmeno della sua presenza in campo: non era al meglio, però poteva incidere di più.
VECINO 5: Si piazza lui da vertice basso, va in affanno e con una scivolata lascia libera la via a Ramadani. L’albanese carica il tiro e per fortuna prende la traversa a Provedel battuto.
Dal 64’ DELE-BASHIRU 5: Mezzora inesistente compreso recupero. Un po’ di lotta, nulla più.
TAYLOR 5,5: L’inizio non è neanche male, cerca di verticalizzare subito. Nella ripresa sparisce dal campo. Riappare nel finale con due tiri che poteva indirizzare meglio.
CANCELLIERI 4,5: Un paio di spunti, fanno il solletico al Lecce. Esce nel finale, meritava il cambio molto prima per quanto fatto (non fatto).
Dall’81’ ISAKSEN sv
DIA 4,5: Tra Ratkov e Noslin, Sarri sceglie lui. Forse si pente presto della decisione: Tiago Gabriel e Siebert - mica Nesta e Mihajlovic - non lo fanno mai girare e Falcone gli mura l’unica chance in scivolata.
Dal 64’ RATKOV 5,5: Lontano dalla porta, lontano da ogni occasione possibile.
ZACCAGNI 5,5: Capitano senza più compagni-soldati all’altezza della situazione. Un filtrante buonissimo per Dia, per il resto annaspa pure lui.
SARRI 5,5: La Lazio è lenta e sembra svogliata. Sicuramente limitata dal punto di vista tecnico. Più complicata di così, questa stagione non potevano rendergliela.