Calciomercato Lazio | Nuovo nome per il centrocampo: arriva dalla Premier
24.01.2026 16:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio torna a lavorare su un centrocampista. Dopo gli acquisti mancati di Toth, Fabbian e Timber, l'ultima idea a Formello porta direttamente in Premier League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste starebbe pensando a Timothy Iroegbunam dell'Everton.
Si tratta di una mezzala inglese (di origini nigeriane), classe 2003. Fin qui ha collezionato 19 presenze (1.030 minuti giocatori) tra Premier League ed EFL Cup con 3 assist e zero gol. Come scrive Manuele Baiocchini di SkySport, la Lazio potrebbe fare un'offerta ufficiale tra gli 8 e i 10 milioni di euro se dovesse uscire un atro centrocampista già presente in rosa, come per esempio Belahyane.