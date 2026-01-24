Lazio, Marusic a Sky: "È un anno difficile. Romagnoli? Per quello che ho visto..."

Adam Marusic, al termine dell'incontro col Lecce, è intervenuto a Sky Sport raccontando come la squadra sta vivendo questo momento delicato: "Sicuramente è un anno molto particolare per tutti noi, io che sono da tanti anni qui penso che in questo anno ci siano tanti problemi. Dobbiamo dare tutto per questa maglia e spero che dalle prossime partite possiamo fare grandi risultati. È un momento difficile, dobbiamo restare uniti e credere in quello che stiamo facendo. Possiamo uscirne”.

E proseguendo, ha aggiunto: "Sicuramente stiamo lavorando tanto con Sarri, stiamo facendo bene nella fase difensiva ma non siamo discreti in quella offensiva. Dobbiamo migliorare tanto, se dobbiamo cercare una cosa buona sono i 12 clean sheet. Romagnoli è molto importante per noi, vedremo cosa succederà. Se oggi era un addio? Per come ho visto penso di sì, però vediamo la società cosa decide nei prossimi giorni”.

