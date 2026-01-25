FORMELLO - Lazio, salutano Romagnoli e Mandas. Sarri ritrova Cataldi
FORMELLO - Meno di una settimana e si torna subito in campo. La Lazio si prepara alla sfida contro il Genoa all’Olimpico, che si prospetta senza tifosi per la protesta del tifo organizzato. Sarri saluterà Romagnoli e Mandas, pronti a trasferirsi rispettivamente all’Al Sadd e al Bournemouth.
A disposizione del tecnico biancoceleste tornerà almeno Cataldi, squalificato a Lecce. Sono da valutare invece le condizioni di Rovella, fermato da un affaticamento che l'ha costretto a saltare la gara contro i salentini.
È ancora fuori Patric per una lesione al polpaccio, mentre si sono rivisti Vecino e Basic al Via del Mare. Entrambi non erano al meglio ma hanno giocato dall’inizio. Nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di Edoardo Motta, il nuovo secondo portiere acquistato dalla Reggiana.