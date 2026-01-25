È la Lazio peggiore degli ultimi quindici anni: i dati mostrati da Dazn
25.01.2026 00:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Numeri impietosi per la Lazio in questa stagione. "È la Lazio peggiore degli ultimi quindici anni", scrive Dazn dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Lecce. Dopo 22 giornate di campionato, la squadra di Sarri ha collezionato 29 punti, segnando 21 gol e vincendo solamente 7 partite. Sono ben 11 le gare terminate senza reti, l'ultima proprio quella contro i salentini. Zaccagni e Cancellieri sono i giocatori che hanno segnato più di tutti, con solo tre gol all'attivo. Negli ultimi quindici anni la Lazio non era mai andata così male.
January 24, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.