Lazio, Hernanes si schiera: "Il popolo laziale vuole di più! Sarri e Lotito..."

Il profeta Hernanes si schiera dalla parte dei laziali. Ennesima prova opaca per la Lazio, ormai inglobata in una spirale negativa e evidentemente distratta da tutte le vicende extra campo. I biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 contro un Lecce che ha anche rischiato di vincere la gara.

Al termine della partita è intervenuto negli studi di Dazn il profeta Hernanes per commentare il pareggio e, più in generale, la situazione che sta vivendo l'intero popolo biancoceleste. Ecco di seguito le parole dell'ex calciatore della Lazio:

"Difficile parlare, i numeri e il campo li vediamo. La dirigenza deve fare il suo, i giocatori devono avere la possibilità di esprimersi. Ho respirato l’Olimpico, so che vuol dire giocare per un popolo, oggi è disilluso, non crede più, non ha più speranza. Il popolo vuole di più, non vuole che si guardino solo bilanci, il calcio vive di sogni, il popolo laziale non vede futuro. La vittoria contro il Parma sembrava una ripartenza, ora il mercato ha fatto vedere la realtà, sono slegati in campo, disconnessi, non c’è una visione chiara e il popolo soffre. Sarri è stato scelto come eroe di questo popolo, Lotito invece è il villano".