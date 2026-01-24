Sarri: "La Lazio ha una storia grossa, è un amore incondizionato"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di SkySport dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce. In particolare ha parlato dei tifosi biancocelesti e del suo rapporto con tutto il popolo laziale in questa stagione. Di seguito le sue parole.

"Alla gente della Lazio ho detto tante cose. Ho detto che quest'anno avrei fatto di tutto e accettato qualsiasi tipo di compromesso perché ho fatto una promessa e la mantengo, visto il grande amore che mi stanno dando che è impagabile. La Lazio ha una storia grossa, da fuori non si riesce a capire. È un amore incondizionato, si capisce solo da dentro".