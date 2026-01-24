Calciomercato Lazio | Vanoli su Ranieri: "Ci ho parlato, ecco cosa mi ha detto"
24.01.2026 Jessica Reatini
La Lazio continua a cercare un difensore. Con l’addio di Romagnoli ormai certo i biancocelesti cercano un sostituto e, tra i vari profili sondati, ci sarebbe anche quello di Luca Ranieri della Fiorentina.
Sul tema si è espresso anche il tecnico dei viola Vanoli al termine della gara persa contro il Cagliari: “Ranieri non mi ha chiesto la cessione, ci ho parlato e lo considero un giocatore importante”, queste le sue parole.
