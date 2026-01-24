Lecce, Di Francesco a Sky: "Sento parlare di una Lazio in crisi, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha presentato la sfida contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole a pochi minuti dal calcio d'inizio: “Quando vieni da diverse sconfitte consecutive, ne ha parlato anche Sarri, non è facile. Siamo mancati anche per colpa nostra e per questo oggi è il momento di rifarsi per muovere la classifica. Sento parlare di una Lazio in crisi e di situazioni all’interno, ma sono campioni. So come possono reagire e immaginare cosa hanno nella testa. La Lazio ha all’interno armi importanti, un allenatore d’esperienza. Col Como è andata male ma è una gara completamente diversa col Lecce".

"È normale che ci subentra deve capire che è fondamentale dare qualcosa in più, sta a noi cercare di metterli nelle condizioni di dare il meglio. Dobbiamo ricordarci che giochiamo con squadre importanti”.

