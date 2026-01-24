Torino, Baroni: "Chiedo scusa ai tifosi. Fiducia? Mai sentita così tanta"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta per 6-0 contro il Como, il tecnico del Torino Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sulla gara e sul suo futuro.

"Non penso ai giocatori che mancavano, mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo trovato una sqausra più forte di noi, sta meglio di noi psicologicamente e fisicamente. Dopo il rigore la squadra è uscita dal campo. È un momento di difficoltà, serve compattezza da parte nostra. Fiducia dalla società? Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì".

"Come ho già detto non prendo alibi e mi assumo la responsabilità. Per gli anni che ho so come venire fuori da questo momento di difficoltà. C'è da mettere la testa, con grande compattezza. I tifosi ci hanno detto tutto quello che potevano dirci, poi con una sconfitta così e con questo punteggio. C'è dolore nel petto, ci siamo presi giustamente la contestazione. Cos'abbiamo detto ai tifosi? Scusa. Cos'altro devi dire? Ti devi solo scusare. Cosa dirò ai ragazzi? Questo lo farò solo con la squadra".