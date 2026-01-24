Como, Nico Paz regala la maglia al tifoso della Lazio: "Grazie Tommaso" - VIDEO
24.01.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo Lazio - Como era andato virale un video di Nico Paz che regala la maglia a un tifoso biancoceleste presente all'Olimpico. Come si vede in un video pubblicato dal club lariano, il talento argentino ne ha spedita un'altra al piccolo Tommaso, che l'ha ringraziato nuovamente per il regalo. Di seguito il filmato.
Thank YOU Tommaso pic.twitter.com/ShZtbxjFOm— Como1907 (@Como_1907) January 23, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.