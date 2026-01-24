Lazio, occhi su Agustín Ruberto: chi è 'El Trenza' del River Plate
La Lazio guarda ancora in Sudamerica per l'attacco. Tra i tanti nomi usciti nelle scorse ore per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri, ne è rimbalzato anche uno dall'Argentina: si tratta di Agustín Ruberto, gioiellino classe 2006 di proprietà del River Plate che sarebbe finito proprio nei radar biancocelesti.
LA CARRIERA - Cresciuto nel sempre fertile vivaio dei Millionarios, Ruberto viene subito soprannominato "El Trenza", proprio come Rodrigo Palacio, per la lunga treccia che era solito portare da piccolo. Dopo aver mostrato una certa propensione al gol già nelle giovanili biancorosse, brilla anche in Nazionale: in 31 partite disputate con l'Argentina Under-17, infatti, mette a segno la bellezza di 24 reti, 8 delle quali realizzate nel Mondiale di categoria del 2023, vinto da capocannoniere del torneo. L'approdo nel calcio dei grandi, poi, arriva a inizio 2024, e già al secondo spezzone di gara concessogli da mister Demichelis, Agustin trova la prima marcatura in Prima Squadra, nel match vinto dal River contro il Barracas Central.
LE CARATTERISTICHE - Ruberto è un attaccante strutturato (circa 185 cm per 80 kg), stazza che gli permette di risultare dominante in area di rigore e di rendersi pericoloso nel gioco aereo. Nonostante la sua statura, però, il classe 2006 possiede anche grande rapidità e agilità nello stretto, destreggiandosi bene sia con il destro, suo piede dominante, sia con il mancino.
OBIETTIVO - Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2024, Ruberto andrà in scadenza con il River Plate il 31 dicembre 2027. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 2 milioni di euro secondo Transfermarkt.it, ma è probabile che, per strapparlo ai Millionarios, serva un'offerta più cospicua. Nell'ultimo anno ha visto poco il campo a causa di un infortunio al crociato, ma, dopo averlo smaltito, è ora pronto a tornare a brillare con il biancorosso addosso e la Lazio lo osserva con attenzione.