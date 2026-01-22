Calciomercato Lazio | Motta si avvicina: ecco le cifre dell'affare
22.01.2026 23:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio spinge per Edoardo Motta della Reggiana. È lui il prescelto per sostituire Mandas, diretto verso il Bournemouth in Premier League. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'affare per il classe 2005 si chiuderà sulla base di un trasferimento a titolo definitivo di un milione di euro (la metà andrà alla Juventus) più il 5% sulla futura rivendita. Il portiere firmerà un contratto fino al 2030.
Come scrive l'esperto di mercato, la società biancoceleste darà anche un calciatore in prestito al club granata, a cui piace molto Gabriele Artistico. Il centravanti, però, attualmente è in prestito allo Spezia.