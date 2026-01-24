Lazio, ipotesi ritiro a Coverciano: i dettagli e le motivazioni
RASSEGNA STAMPA - L’8 febbraio la Lazio sarà impegnata a Torino all’Allianz Stadium per la sfida di campionato contro la Juventus, mentre l’11 farà tappa a Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia. Una doppia trasferta ravvicinata, sia nei tempi che nei chilometri, che sta spingendo il club a valutare una soluzione alternativa senza rientrare subito nella Capitale.
Come spiega il Corriere dello Sport, l'idea è quella di ridurre al minimo gli spostamenti, così da avere più tempo a disposizione per il recupero per la preparazione di una gara che può rivelarsi decisiva per la stagione della squadra di Sarri: la vittoria della Coppa Italia, infatti, rappresenterebbe una corsia preferenziale verso l’Europa League.
Per questo motivo la società sta prendendo in considerazione un ritiro di due giorni a Coverciano: una scelta che permetterebbe di dimezzare il viaggio di ritorno da Torino, passando da oltre 1000 chilometri a poco più di 500. Dal centro tecnico federale al Dall’Ara, inoltre, ci sono appena 100 chilometri, una distanza ideale per affrontare al meglio l’impegno di Bologna.