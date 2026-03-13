GOSSIP | Pechino Express, Chanel Totti conquista tutti con 'l'aiuto di papà'
13.03.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Esordio televisivo approvato quello di Chanel Totti a Pechino Express 2026. Dopo una sola puntata la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, in coppia con Filippo Laurino con “I Raccomandati”, è stata infatti particolarmente apprezzata. Non solo la coppia ha vinto la prima tappa del viaggio in Estremo Oriente ma quanto fatto vedere da Chanel Totti... <<< CHANEL TOTTI >>>
