WOMEN | Lazio, col Napoli occhio ai cartellini: chi rischia di saltare il derby
Sosta terminata, la Serie A Femminile sta per tornare. Sabato 14 marzo alle 15 il Napoli ospiterà la Lazio, una gara importante per gli obiettivi di entrambe. Solo un punto le separa in classifica, le azzurre sono a quota 25 al quarto posto mentre le biancocelesti al quinto con 24 punti. Uno scontro diretto importante per inseguire il sogno della qualificazione in Champions League.
Massima attenzione e non solo al risultato, anche ai cartellini. Simonetti è l’unica diffidata della squadra di Grassadonia, nel caso in cui dovesse essere ammonita contro il Napoli sarà costretta a saltare la sfida interna con la Roma in programma il 21 marzo.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.