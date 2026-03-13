Lazio - Milan, Rambaudi: "Se tornasse Basic dal 1', metterei Taylor regista"

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi che, a due giorni dalla sfida tra Lazio e Milan, si è soffermato sulle possibili scelte di Sarri a centrocampo. Queste le sue parole:

“Il Bologna, prossimo avversario della Lazio dopo il Milan, tolto il passo falso di domenica, ha un po’ ripreso il suo cammino. Ha dei buoni giocatori, che se pensano tutti alla stessa maniera e leggono come devono lo spartito, fanno bene".

"Taylor in mezzo? Lo vedrei più di Patric. Farei Taylor con Basic dall’inizio e Dele-Bashiru. Poi eventualmente, a gara in corso, metto Patric in mezzo e sposto Taylor a sinistra. Se però il croato non si è allenato in gruppo fino ad ora, non hai altre scelte e metti Patric play. Belahyane il tecnico non lo vede molto. Ad ogni modo, tutto dipende dagli allenamenti, da come lavorano e da come li vede Sarri. Certo, la scelta non è ampia".

"Taylor è un giocatore serio, affidabile, intelligente tatticamente. Devi allenarti per la semifinale. Dietro Provstgaard prende minutaggio e Romagnoli non rischia nulla. Il problema è a metà campo, ma ormai si sa che l’emergenza è continua. Quindi ora serve trovare gli uomini giusti per fare bene contro il Milan, perché poi queste gare te le porti dietro”.