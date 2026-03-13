Lazio, un nuovo innesto nello staff del Settore Giovanile? Le ultime
13.03.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Possibile nuovo acquisto nello staff della Lazio. In vista della prossima stagione può subentrare un nuovo talent scout nella squadra biancoceleste: come riportato da Nicolò Schira, infatti, la società sarebbe interessata a Massimo Bava, attualmente Responsabile del Settore Giovanile del Catanzaro. Su di lui ci sarebbero anche altri due club di Serie A.
Stando all'organigramma sul sito ufficiale della Lazio, la direzione del Settore Giovanile biancoceleste è affidata a Stefano Mattiuzzo, con Enrico Lotito nel ruolo di Direttore Generale.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.