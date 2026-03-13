Lazio - Milan, in programma la conferenza di Allegri: ecco quando parla
13.03.2026 15:30 di Christian Gugliotta
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Il 29° turno di Serie A, vedrà il Milan fare visita alla Lazio all'Olimpico, nel big match in programma domenica sera alle 20:45. Oltre a Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida interverrà in conferenza stampa anche il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Milanello a partire dalle ore 12:00 di domani, sabato 14 marzo.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.