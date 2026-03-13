Mattei: "Alla Lazio mancano i colpi di Tare. Milan? Tifosi importanti, ma..."
Stefano Mattei è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei in vista di Lazio - Milan, soffermandosi sulla partita, sul test che attenderà Motta e spendendo delle parole anche su Igli Tare, oggi direttore sportivo rossonero.
“Sarà molto difficile domenica. Il Milan può ribaltare il pronostico di questo campionato, ha una piccola speranza e vuole coltivarla. Se l’Inter domani non dovesse vincere sicuramente i rossoneri ci crederanno ancora di più; è quasi impossibile riprendere i nerazzurri ma non impossibile".
"Per la Lazio il pubblico sarà una componente importante dal punto di vista psicologico ma poi in campo vanno i giocatori e spesso la squadra più forte batte quella più debole. Il Milan perde punti con le piccole".
"Motta? Qualche incertezza l’ho notata, probabilmente domenica verrà sollecitato di più dall’avversario e quindi potremo valutarlo meglio".
"Alla Lazio mancano quei 5-6 giocatori che portava Tare. Ha avuto delle intuizioni che hanno fatto la differenza, vedi Immobile. Sicuramente era calato nell’ultimo periodo ma serve rispetto per l’uomo e il professionista, i suoi numeri poi parlano da soli. Prima di andarsene è stato definito una ‘Rolls-Royce in garage’, espressioni prive di rispetto. Tutti i suoi gol al momento sono irraggiungibili. Tuttavia, qui c’è da capire che un conto è l’annata storta, un conto è il periodo di oscurantismo”.