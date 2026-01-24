Coppa Italia, si ferma in semifinale il cammino dei Marines
Si è chiusa in semifinale l’avventura dei Lazio Marines in Coppa Italia. Al Dabliu Eur i biancocelesti sono stati sconfitti dai Rhinos Milano al termine di una gara sempre in salita, giocata inseguendo a lungo un pareggio più volte sfiorato ma mai raggiunto.
I ragazzi di Coach Cooper Heisey hanno messo in campo tutto quello che avevano: intensità, colpi duri, un cuore indomabile. A fare la differenza sono state però alcune imprecisioni nei momenti chiave, che hanno impedito di capitalizzare le numerose occasioni costruite.
I Rhinos sono passati in vantaggio già nel primo quarto con un lancio profondo e, da quel momento, si sono chiusi in difesa, resistendo con grande determinazione agli assalti laziali. La partita ha seguito questo copione fino alla fine: Marines spesso in territorio avversario, ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo.
Resta l’amaro in bocca per una finale soltanto sfiorata, ma anche la consapevolezza di aver disputato un grande torneo. Un percorso di crescita importante per un gruppo eterogeneo che, nell’arco di tre mesi, si è trasformato in una vera squadra.
Ora lo sguardo è già rivolto al futuro: a breve inizierà la preparazione per il Campionato IFL 2026.