Lazio, stop inatteso per Rovella: c'è il timore di una nuova infiammazione

RASSEGNA STAMPA - Il centrocampo della Lazio resta un reparto in continua emergenza. C’è chi si ferma e chi rientra all’improvviso, ribaltando programmi che sembravano già definiti. Tra i convocati figura Basic, alle prese fino a ieri con un’infiammazione all’adduttore.

Il suo impiego a Lecce era considerato rischioso e l’orientamento iniziale era quello di rinviare il rientro alla sfida di venerdì contro il Genoa, l’emergenza, però, ha imposto un cambio di rotta: il croato stringerà i denti e si è messo a disposizione di Sarri, anche in seguito allo stop inatteso di Rovella, escluso all’ultimo momento.

Per il regista, scrive il Corriere dello Sport, resta il timore di una nuova infiammazione alla zona pubica, anche se la speranza è che si tratti soltanto di affaticamento. Rovella si è fermato a ridosso della partenza, dopo aver collezionato due spezzoni contro Verona e Como al rientro da tre mesi e mezzo di stop per pubalgia.