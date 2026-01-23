Lazio, Piccari: "Sta succedendo di tutto, così non si può andare avanti!"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della situazione della Lazio tra la gestione societaria del presidente Lotito, le mosse sul mercato e l'ultimo comunicato contro i tifosi dopo il loro appello. Di seguito il suo pensiero.

"Nel mondo Lazio sta succedendo di tutto, tra mercato, le parole dell'allenatore e non solo. Si alimenta uno stato di agitazione continua. Ieri la ciliegina sulla torta. Sono rimasto basito, perché la Curva ha chiesto di disertare lo stadio per la sfida col Genoa per fare una protesta. Ogni protesta civile deve essere consentita. L'invito di disertare può essere accolto o meno, andare allo stadio è una libera scelta".

"Ora arriva un comunicato del presidente dove si parla di un atto grave e inaccettabile, che parla di tentativo di pressione. Mi sembra un comunicato che non accetta la libertà dei tifosi. E' una contestazione pacifica che va accettata. In questo momento se non ci si rende conto che si sta andando verso l'autodistruzione, credo sia giunto il momento di fare un passo indietro da parte di chi sta gestendo il club. Così non si può andare avanti. C'è un fallimento totale".