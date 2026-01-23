Lazio, Orsi: "Situazione drammatica. I tifosi hanno pienamente ragione"

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Lazio è scontro totale tra società e tifosi. Dopo la richiesta del tifo organizzato di boicottare la prossima gara casalinga contro il Genoa, i piani alti del club hanno condannato l'iniziativa con un lungo comunicato ufficiale. Nel suo intervento a Radio Radio, Fernando Orsi ha commentato la forte tensione venutasi a creare nelle ultime ore, criticando con parole dure la gestione del presidente Claudio Lotito. Queste le sue dichiarazioni:

“Le persone non sono numeri hanno identità, passione e una forza che non può essere ignorata. Qualcuno ha sottovalutato la situazione. Le persone non servono solo a portare soldi allo stadio, hanno una voce, un’anima, una forza che non puoi contrastare. Ora si cerca di ricorrere ai ripari, ma ormai è tardi. La corda si è spezzata. La situazione poteva essere arginata in modo migliore. Ora siamo in un punto di non ritorno, dove i tifosi hanno ragione in pieno. Questo scontro non fa bene nemmeno alla squadra, che domenica va a Lecce. Romagnoli non vuole andare”

“La situazione qui è drammatica. Qualcuno non ha proprio capito cosa sta succedendo. Il problema non è Romagnoli, è proprio nei rapporti. Lotito dovrebbe fare come De Laurentiis: spendi 200 milioni sul mercato, prendi Conte come allenatore. Vedi che nessuno ti dirà più niente! Deve farlo subito!“.