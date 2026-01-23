Calciomercato Lazio | La Reggiana a Formello: ora si chiude per Motta

RASSEGNA STAMPA - È sempre più vicino l'accordo tra Lazio e Reggiana per Edoardo Motta. Il portiere classe 2005 sarà il sostituto di Mandas nella Capitale, con il greco che è diretto verso il Bournemouth in Premier League. L'offerta del club biancoceleste è di un milione di euro: al club granata spetteranno 500mila euro, visto che il 50% della futura rivendita è in favore della Juventus.

Come raccontato dalla Gazzetta di Reggio Emilia, nella giornata di ieri il presidente della Reggiana Carmelo Salerno e il diesse Domenico Fracchiolla erano a Formello per definire i termini dell'operazione. Il primo è rientrato in tarda serata, mentre il secondo è rimasto a Roma e raggiungerà la squadra di Dionigi in ritiro. Nelle prossime ore si chiuderà l'accordo.