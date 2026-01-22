Calciomercato Lazio | Romagnoli - Al-Sadd: la trattativa nasce da lontano
RASSEGNA STAMPA - Dopo tre anni e mezzo in biancoceleste, l'avventura di Romagnoli alla Lazio sembra essere giunta ai titoli di coda. Il centrale difensivo è pronto a volare in Qatar, dove firmerà un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione con l'Al-Sadd di Roberto Mancini. L'ormai imminente addio dell'ex Milan, però, non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma è frutto di una trattativa nata ormai diversi mesi fa.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Romagnoli aveva trovato già dallo scorso giugno un accordo con i qatarioti, che gli avevano subito proposto un ingaggio da 18 milioni per un triennio. L'offerta per il cartellino, però, arrivava ad appena 5 milioni, e questo, insieme al ritorno di Sarri in biancoceleste, aveva spinto Alessio a decidere di restare.
Nei mesi successivi, il difensore sperava di poter riaprire le trattative con la dirigenza per il rinnovo di contratto, ma così non è stato. L'assenza di segnali da Formello e i contemporanei prolungamenti di Marusic (fino al 2029) e Basic (non ancora ufficiale), hanno, così, portato il giocatore a guardarsi intorno, stavolta trovando un Al-Sadd disposto a offrire quasi il doppio per portarlo in Qatar.