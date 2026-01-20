Calciomercato Lazio | Avanti con Giovane: osservatori a Cremona
CALCIOMERCATO LAZIO - Prende sempre più quota il nome di Giovane dalle parti di Formello. Il profilo piace e non da oggi, anche Sarri ne apprezza le doti tecniche e le caratteristiche da attaccante di movimento.
Sembra lui il rinforzo prescelto per il reparto offensivo, il secondo dopo l’arrivo di Ratkov dal Salisburgo. Ma è ancora presto per parlare di affare fatto, l’unica cosa certa è che la Lazio sta provando a portarlo a Roma.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore tra le due società per provare ad assottigliare ancora di più le distanze. La Lazio punta Giovane, lo ha visionato anche nella gara contro la Cremonese (durante la quale aveva anche trovato la via del gol, in seguito annullato). I giorni passano, manca sempre meno alla chiusura del mercato. Se la Lazio vuole il brasiliano, deve accelerare.