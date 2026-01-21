Lazio, le due vittorie consecutive mancano da (quasi) un anno: l'analisi

RASSEGNA STAMPA - La discontinuità della Lazio nelle ultime due stagioni ha una data di partenza: 9 febbraio 2025. Circa un anno fa. La squadra allenata da Marco Baroni batteva per 5-1 il Monza e registrava, per l'ultima volta, la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo aver battuto il Cagliari 2-1 nel turno precedente. Da quel momento la Lazio è crollata. La squadra biancoceleste con nessuno dei due tecnici fiorentini in panchina, né il già citato Baroni, tanto meno Sarri, è più riuscita a portarsi a casa 6 punti in due giornate consecutive di Serie A.

I RISULTATI - Come riporta il Corriere dello Sport, dopo ogni vittoria è arrivato un passo falso o, comunque, un risultato meno soddisfacente: dopo il colpo a San Siro con il Milan (27esima giornata del torneo 2024-25), ecco l’1-1 interno con l’Udinese. Dopo lo 0-1 di Bergamo, il pareggio nel derby. Dopo il blitz di Genova, il 2-2 con il Parma. Dopo l’0-1 di Empoli, l’1-1 con la Juventus. Un copione che si è trascinato nella stagione in corso: 4-0 al Verona e immediato ko a Reggio Emilia col Sassuolo; 0-3 a Genova e 3-3 interno con il Torino; 1-0 alla Juventus e 0-0 a Pisa; 2-0 al Cagliari e sconfitta a San Siro con l’Inter; 2-0 al Lecce e ko col Milan; 0-1 a Parma e 0-0 con la Cremonese; infine l’1-0 al Bentegodi e il pesantissimo 0-3 incassato dal Como all’Olimpico.

IL PROBLEMA - Un problema decisamente poco statistico, ma soprattutto mentale e strutturale, come evidenzia il quotidiano. La Lazio una vola vinta una partita non riesce a trovare l'entusiasmo per lanciarsi verso un filotto positivo di successi. Mancano i giocatori, le caratteristiche, ma soprattutto le ambizioni per poterci riuscire. Ambizioni ridimensionate da una gestione che negli ultimi sei anni ha trasformato una squadra in lotta, già miracolosamente, per lo Scudetto, a una formazione destinata a un campionato anonimo.