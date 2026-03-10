Lazio - Sassuolo, Sarri batte Grosso: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna a segnare e a vincere in campionato. Decisivo il gol allo scadere di Marusic (dopo le reti di Maldini e Laurienté), che consente alla squadra di Sarri di battere il Sassuolo ritrovando i tre punti. Promosso l'operato del tecnico biancoceleste all'Olimpico, come risulta dai voti che gli sono stati assegnati dai quotidiani.
I suoi cambi sono stati decisivi per ribaltare la partita nel secondo tempo: è stato proprio Cancellieri, infatti, a fare l'assist per la rete del 2-1. Prima ancora è stato costretto a sostituire due pilastri come Cataldi e Romagnoli, usciti entrambi per infortunio. Di seguito le sue valutazioni.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 6.5;
IL MESSAGGERO - Sarri 7;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 6;
IL CORRIERE DELLA SERA - Sarri 6;
LA REPUBBLICA - Sarri 6.5.